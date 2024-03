Domenica 3 al Teatrodante Carlo Monni arriva “Bruno Lo Zozzo”

CAMPI BISENZIO – Un bambino fantasioso, ma poco amante della… doccia. “Bruno lo Zozzo”, il personaggio creato dalla penna dello scrittore e illustratore Simone Frasca, esce dalle pagine dei libri e sale sul palco, portando in scena una delle sue avventure più amate “Bruno lo Zozzo e il Megapanettonesauro”, domenica 3 marzo al Teatrodante Carlo Monni. In scena Andrea Bruni, (che cura anche la regia), Alessia De Rosa, Chiara Barcaroli, Veronica Natali, Alessandro Bindi e Francesco Renzoni. A cui si aggiungono musiche e canzoni originali di Alessandro Luchi e Massimo Iuliani, costumi di Sabrina Vanni.

Tratto dall’omonimo libro illustrato, “Bruno lo Zozzo e il Megapanettonesauro” è stato scritto da Andrea Bruni con il contributo dello stesso Frasca, autore delle scenografie che vengono proiettate. Simone Frasca ha realizzato anche l’illustrazione della campagna “Il pensiero non si ferma”, raccolta fondi a sostegno della Biblioteca Tiziano Terzani e del Teatrodante Carlo Monni, duramente colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. A fine spettacolo non mancherà una versione live di “Balla Balla Dino”, la baby dance dei dinosauri ideata dalla Compagnia Zera: in poche settimane il video di “Balla Balla Dino” (https://www.youtube.com/watch?v=06-ns45F_74) ha superato 300.000 visualizzazioni su YouTube, diventando un must per grandi e, soprattutto, piccini. Il brano sarà presto inserito nella playlist del lettore audio per bambini Ocarina. I biglietti (da 9 a 13,50 euro) sono in prevendita su www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (telefono 055 210804) e alla biglietteria del Teatrodante Carlo Monni (dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli). www.teatrodante.itwww.associazionezera.org.