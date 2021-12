Domenica 5 il congresso del Pd campigiano. Segretario, si va verso la riconferma di Lorenzo Galletti

CAMPI BISENZIO – Si terrà questo fine settimana il congresso del Partito Democratico di Campi Bisenzio. Il Pd campigiano andrà infatti al voto domenica 5 dicembre per il rinnovo dei propri organismi: saranno eletti i direttivi di circolo con i relativi segretari, il segretario dell’Unione comunale, l’Assemblea comunale, il segretario metropolitano e l’Assemblea metropolitana. “Sarà un momento di discussione e di apertura, per definire la linea politica dei prossimi anni in una fase così cruciale per il Paese, – ha sottolineato il segretario Lorenzo Galletti invitando gli iscritti a partecipare – abbiamo bisogno del contributo di tutti e per questo vi aspettiamo domenica”.

L’appuntamento di domenica non sarà quindi solo un momento formale, con la ricandidatura unica di Lorenzo Galletti come segretario dell’Unione comunale e dei due segretari di circolo Niccolò Caselli (centro-sud) e Fabrizio Mertino (nord-ovest), ma un’occasione di confronto. “Sarà un nuovo punto di partenza verso la costruzione di un partito sempre più aperto alla società civile, alle forze progressiste, ai corpi intermedi e alle energie positive della città, – ha spiegato Galletti – il nostro intento è quello di contribuire alla costruzione di un campo largo in grado di elaborare proposte innovative e radicali per uscire da questa crisi con più coesione sociale e meno disuguaglianza”.

L’avvicinarsi di questo importante appuntamento è stato anche il momento per il segretario di fare il punto su quanto fatto in questo anno e mezzo di attività: “Sono diventato segretario pochi giorni prima dello scoppio della pandemia. Una situazione del genere avrebbe potuto rivelarsi estremamente negativa per la tenuta del partito, invece siamo riusciti a compattarci, a portare avanti l’attività politica pur tra mille difficoltà e a dare spazi di confronto e discussione alla città, come con l’organizzazione delle Feste de l’Unità. E’ stato difficile ma ci siamo riusciti grazie al contributo di tutta la nostra comunità, che si è rimboccata le maniche e si è data da fare. Da quando si è insediata la segreteria, poco più di un anno fa, abbiamo cercato di dare un segnale forte di rinnovamento e inclusione, ci siamo impegnati per essere un partito aperto al confronto e presente sul territorio, attento alle tematiche civili e sociali. Siamo convinti dell’importanza del lavoro che il segretario nazionale Enrico Letta sta facendo per dare una svolta al partito. Un segnale colto in pieno anche dal nostro sindaco Emiliano Fossi quando si è messo a disposizione del partito per la Segreteria metropolitana per poi indicare la candidatura unitaria di Monica Marini. Dovremo continuare su questa strada anche in vista dell’appuntamento delle elezioni amministrative del 2023, in previsione del quale inizieremo un percorso insieme a tutta la nostra comunità”.

Il congresso si svolgerà domenica dalle 9.30 alle 13 presso il circolo Rinascita di piazza Matteucci con questo ordine del giorno: alle 9.30 apertura dei lavori con l’istituzione della presidenza del congresso, dalle 9.45 interventi degli ospiti, alle 10 apertura dei seggi, presentazione dei candidati dalle 10.15 alle 11.30 e a seguire dibattito, alle 13 chiusura dei seggi e scrutinio con proclamazione finale degli eletti. L’accesso sarà consentito solo col Green Pass e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.