Domenica 7 settembre in piazza del Comune mostra mercato dei prodotti agricoli 

LASTRA A SIGNA – Domenica 7 settembre dalle 9 alle 18 mostra mercato dei prodotti agricoli in piazza del Comune. L’iniziativa è promossa da Cia Donne in Campo e Spesa in Campagna Toscana con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa in occasione della Giornata internazionale dell’aria pulita per un futuro più sano e sostenibile. […]

LASTRA A SIGNA – Domenica 7 settembre dalle 9 alle 18 mostra mercato dei prodotti agricoli in piazza del Comune. L’iniziativa è promossa da Cia Donne in Campo e Spesa in Campagna Toscana con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa in occasione della Giornata internazionale dell’aria pulita per un futuro più sano e sostenibile. Banchi di aziende agricole: dalla frutta alla verdura, formaggi, prosciutto e salumi, piante e tanti altri prodotti della tradizione. Chi visiterà il mercato avrà la possibilità di acquistare, consumare sul posto e partecipare a laboratori. Durante la giornata saranno presenti anche stand di associazioni di volontariato del territorio.