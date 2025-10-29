SESTO FIORENTINO – Domenica 2 novembre si terranno le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Alle 10, in piazza Salvo D’Acquisto, verrà commemorato il carabiniere che il 23 settembre 1943 sacrificò eroicamente la propria vita per salvare dall’esecuzione ventidue civili rastrellati dai nazisti. Interverrà Gerardo Campioni, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sesto Fiorentino. Alle 10,30, in piazza Vittorio Veneto sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti. Alle ore 11, nella sala Pilade Biondi del palazzo comunale, si terranno le orazioni di Claudia Pecchioli, vicesindaco di Sesto Fiorentino, Luca Gerbi, vicepresidente Anpi Sesto Fiorentino, e Lorenzo Tombelli, presidente Aned Firenze.
Domenica le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate
