“Donare per curare: povertà sanitaria e donazione farmaci”: se ne parla con Farmapiana e Fondazione Banco Farmaceutico

CAMPI BISENZIO – “Donare per curare: povertà sanitaria e donazione farmaci”: questo il tema del convegno organizzato per oggi pomeriggio da Farmapiana in sala consiliare (con inizio alle 17.30) e che consetirà di fare un focus significativo su un argomento che gioco forza riguarda tutti. Un appuntamento di riflessione e condivisione, per parlare di solidarietà, salute e diritto alle cure, ma anche per capire come donare farmaci significhi curare le persone e la comunità. Appuntamento che sarà aperto dai saluti istituzionali di Lorenzo Ballerini, assessore al sociale del Comune di Campi Bisenzio, Antonio Montelatici, presidente del consiglio comunale di Campi Bisenzio, e Marinella Fossi, vicesindaco del Comune di Signa. Quindi, tutti gli interventi in programma (con la presenza del nostro collega Pier Francesco Nesti), a cominciare dal “Rapporto sulla povertà sanitaria”, a cura di Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, che ha collaborato attivamente all’organizzazione dell’iniziativa. A seguire “Povertà e salute, l’esperienza fiorentina”, Tania Alfani, infermiera referente dell’Ambulatorio Stenone, “Il ruolo delle farmacie comunali e le ricadute positive sui territori”, Antonio Iocca, presidente Farmapiana. Dopo di loro sarà la volta di Francesco Schito, segretario generale Assofarm, Andrea Pieri, presidente Assofarm, IsidoroTortorici, presidente Ordine farmacisti Firenze e direttore Federfarma Firenze. Conclusione con “La giornata del Banco Farmaceutico”, Maurizio Ghignone, delegato territoriale del Banco Farmaceutico di Firenze, e Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico.