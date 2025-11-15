Donato Carrisi con il suo spettacolo-monologo al Cinema Grotta

SESTO FIORENTINO – Donato Carrisi sarà ospite martedì 18 novembre a Sesto Fiorentino della Libreria Rinascita con il suo spettacolo-monologo dal suo ultimo libro “La bugia dell’orchidea”. L’appuntamento è al Cinema Grotta alle 18.30 e poi l’autore incontrerà i lettori e firmerà le copie. È necessaria la prenotazione. Gli altri appuntamenti della libreria sono: giovedì […]

SESTO FIORENTINO – Donato Carrisi sarà ospite martedì 18 novembre a Sesto Fiorentino della Libreria Rinascita con il suo spettacolo-monologo dal suo ultimo libro “La bugia dell’orchidea”. L’appuntamento è al Cinema Grotta alle 18.30 e poi l’autore incontrerà i lettori e firmerà le copie. È necessaria la prenotazione. Gli altri appuntamenti della libreria sono: giovedì 20 novembre alle 18 con la premiazione di Nicoletta Verna, vincitrice del Premio di letteratura dell’Unione Europea 2025 con il libro “I giorni di Vetro”. Insieme a lei sarà ospite Makis Malafekas, candidato al premio. Sabato 22 alle 11 letture e laboratorio per bambini insieme a Francesca Merz sul libro “Gaza attraverso i miei occhi”.