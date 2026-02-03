News

“Donna non rieducabile” di Massini alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – “Donna non rieducabile” è il titolo dello spettacolo in programma alla Lucciola di piazza IV Novembre, un viaggio per conoscere Anna Politkovskaja di Stefano Massini. In scena: Cristina Bacci e Filippo Magazzini, regia di Raffaella Afeltra. Lo spettacolo andrà in scena il 6 febbraio alle 21.

