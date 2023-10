“Donna non rieducabile” di Stefano Massini al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – “Il coraggio di Anna Politkovskaja” nel testo di Stefano Massini. Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, domani, venerdì 20 ottobre (ore 21), la compagnia La Maschera di Dioniso mette in scena “Donna non rieducabile” con Cristina Bacci e la regia di Raffaella Afeltra.

Nella stagione dal titolo “Uno spazio civile” si parla di resistenza attraverso la figura di Anna Politkovskaja, giornalista russa con origini ucraine. Dal 1998 è stata gli occhi e la voce della seconda guerra in cecenia. I suoi libri, i suoi trattati e i suoi articoli sono ostinati e incalzanti. Anna Politkovskaja è stata uccisa nell’ascensore del suo palazzo, mentre rientrava con la spesa il giorno del compleanno del Presidente Vladimir Putin. Un’esecuzione. Di Anna non ci resta solo la sua lapide in Russia, un giornale crivellato di colpi, ci resta la determinazione, la forza di una vita dedicata alla verità e alla forza di denunciare ed opporsi. L’attrice Cristina Bacci nello spettacolo Donna non rieducabile ci accompagna in una realtà scomoda e prepotente fino a conoscere la donna che non si è mai nascosta. Lo spettacolo, messo in scena dalla Compagnia La Maschera di Dioniso, è diretto dall’attrice e regista Raffaella Afeltra e tratto dal memorandum teatrale scritto da Stefano Massini a un anno dalla morte della giornalista.