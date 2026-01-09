Dopo 26 anni di attività ha detto basta: l’associazione culturale Operarte annuncia la sua chiusura

CAMPI BISENZIO – L’associazione culturale Operarte, nata a Campi Bisenzio e attiva dal 1999 nel promuovere la diffusione delle arti visive, ha ufficializzato la sua decisione di sciogliersi e chiudere definitivamente le attività. “La decisione – si legge in una nota – è stata presa dall’assemblea straordinaria dei soci lo scorso 15 dicembre e formalizzata […]

CAMPI BISENZIO – L’associazione culturale Operarte, nata a Campi Bisenzio e attiva dal 1999 nel promuovere la diffusione delle arti visive, ha ufficializzato la sua decisione di sciogliersi e chiudere definitivamente le attività. “La decisione – si legge in una nota – è stata presa dall’assemblea straordinaria dei soci lo scorso 15 dicembre e formalizzata con il successivo verbale”. Tante, come spiegano, le ragioni alla base di questa scelta, “deliberata a maggioranza”. “In questi anni è stato sempre più difficile portare avanti iniziative non commerciali. Anche dove si opta per la gratuità o per il dono, accade che la burocrazia, il caro-affitti, gli istituti di credito e le compagnie assicurative finiscano con l’assorbire la maggior parte delle risorse delle associazioni: risorse finanziarie, ma anche di tempo, energia, scambio di idee”.

“È stato un percorso ricco di soddisfazioni, – afferma Milena Boschetti, ultimo presidente dell’associazione – vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti i soci, volontari, partner e sostenitori che hanno reso possibile la nostra avventura culturale per tutti questi anni. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili e siamo orgogliosi del contributo che abbiamo dato alla comunità locale e non”. Le operazioni di liquidazione sono state affidate all’ultimo presidente in carica mentre l’assemblea straordinaria dei soci ha deciso di donare la collezione privata denominata “40×40” e gli stand espositivi al Comune di Signa; tutto il materiale restante al circolo ricreativo Arci di San Donnino che in questi ultimi anni ha ospitato la sede di Operarte.