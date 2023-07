Due autovelox a Signa e Lastra a Signa: la Prefettura ha dato il via libera

FIRENZE – Come ha comunicato in una nota la Prefettura di Firenze, “all’esito dell’istruttoria svolta in ordine ai rinnovi di autorizzazione per l’installazione di postazioni fisse per il controllo remoto della velocità nel territorio provinciale di Firenze, sono stati autorizzate, nel corso dell’anno 2023, postazioni per impianti autovelox nei seguenti territori comunali: Bagno a Ripoli, […]

FIRENZE – Come ha comunicato in una nota la Prefettura di Firenze, “all’esito dell’istruttoria svolta in ordine ai rinnovi di autorizzazione per l’installazione di postazioni fisse per il controllo remoto della velocità nel territorio provinciale di Firenze, sono stati autorizzate, nel corso dell’anno 2023, postazioni per impianti autovelox nei seguenti territori comunali: Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Figline e Incisa, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Londa, Pelago, Reggello, Rufina, San Godenzo e Signa. Sono attualmente in corso di definizione le istruttorie riferite ad apparecchiature autovelox di ulteriori nove Comuni”.