Due giorni dedicati ai dolci allo StArt

CALENZANO – Due giornate dedicate ai dolci allo StArt di via Garibaldi. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, si svolgerà la prima fiera pensata per tutti i golosi di dolci, cioccolato e biscotteria assortita dell’area metropolitana: il “Festival delle Pasticcerie”. L’evento, con ingresso gratuito e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Calenzano, sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.

Pranzi, merende, dolci idee regalo, tra prodotti tipici fiorentini e toscani (cantucci, zuccotti, budini di riso, pan di ramerino, schiacciate di ogni tipo e così via dicendo), dolci per le prossime festività (Halloween in primis) e tanti tanti prodotti provenienti dal mondo delle pasticcerie e forni locali: da torte di ogni gusto e colore a schiacciate, da biscotti di ogni farcitura a cioccolateria artigianale, da semifreddi anche in mono porzioni fino al carrello di gelato artigianale. Presenti anche prodotti vegani. Ogni prelibatezza potrà essere degustata, acquistata, consumata in loco con tutta la famiglia oppure portata via per un dolce regalo.

Al piano terra del Palaeventi Start ci saranno ben 25 stand gestiti da alcune delle più note pasticcerie provenienti da Firenze, Prato, Calenzano, Sesto Fiorentino e non solo. Questa la lista degli espositori: Pasticceria Batoni, Pasticceria Bellucci, Pasticceria Cartabianca, Forno pasticceria All’angolo, Forno focacceria Pappa e Ciccia (Firenze), Pasticceria Emma’s Baking, Pasticceria Vannino (Calenzano), Pasticceria Fani, Pasticceria Malesci (Sesto Fiorentino), Pasticceria Marcucci, Pasticceria Nanni (Prato), Pasticceria vegana Il Criceto Ghiotto (Grassina), Forno pasticceria Noferi (Figline Valdarno).