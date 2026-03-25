Due ufficiali prendono servizio alla Polizia Locale del Comune di Prato

PRATO – Hanno preso servizio ieri i due nuovi ufficiali entrati a far parte del Corpo di Polizia locale del Comune di Prato mediante una procedura di mobilità del personale dai Comandi di Pistoia e Rimini. Stamani, accompagnati dal comandante Marco Maccioni e dal responsabile del reparto Pronto intervento Nicola Fontani, sono stati ricevuti dal Commissario straordinario Claudio Sammartino, che ha rivolto loro un augurio di buon lavoro: “La prevenzione è molto importante in ogni ambito, dalla sicurezza, all’ambiente, alla protezione civile e altro, ed è la principale competenza di un ente locale perché può evitare la commissione di atti illegali o illeciti, – ha detto il Commissario – con questo obiettivo la Polizia locale di Prato svolge molteplici attività con grande spirito di servizio verso la comunità, come testimoniano anche le operazioni di controllo recenti in centro e nelle periferie. Rivolgo quindi il benvenuto ai due nuovi ufficiali che entrano a far parte del Comando pratese che ha dimostrato di essere ben organizzato e ben diretto. Rappresenta un patrimonio per la città di cui essere orgogliosi”. Attualmente il Corpo di Polizia locale è formato da 189 agenti e 18 ufficiali (compresi i due nuovi). E’ in corso di ampliamento anche la flotta di autovetture di servizio e la strumentazione tecnica in dotazione alla Polizia Locale: nella variazione di bilancio appena varata dall’Amministrazione commissariale è stato stanziato 1 milione e 100mila euro per l’acquisto di attrezzature e di 23 nuovi mezzi, tra cui 5 berline, 10 fuoristrada che avranno anche finalità di protezione civile, 4 moto, 4 monopattini elettrici e 4 bici elettriche.