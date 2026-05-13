Duemila nuovi alberi nei giardini di via Togliatti: al via il progetto di forestazione urbana per una città più verde e sostenibile

LASTRA A SIGNA – Partito nei giardini di via Togliatti l’intervento di forestazione urbana, un tassello fondamentale nel percorso di transizione ecologica del territorio volto a rendere la città più resiliente, vivibile e a misura di cittadino. Il progetto, finanziato grazie ai fondi del Pnrr e realizzato in stretta sinergia con la Città Metropolitana di Firenze, prevede la […]

LASTRA A SIGNA – Partito nei giardini di via Togliatti l’intervento di forestazione urbana, un tassello fondamentale nel percorso di transizione ecologica del territorio volto a rendere la città più resiliente, vivibile e a misura di cittadino. Il progetto, finanziato grazie ai fondi del Pnrr e realizzato in stretta sinergia con la Città Metropolitana di Firenze, prevede la messa a dimora di circa 2.000 nuove piante, selezionate accuratamente per favorire la biodiversità locale e garantire un alto tasso di attecchimento abbattimento di Co2 e di riduzione delle isole di calore.

L’operazione di riqualificazione ambientale vedrà l’inserimento di specie forestali autoctone che ricreeranno un ecosistema naturale equilibrato: alberi ad alto fusto come quercia, olmo, frassino e acero, essenziali per la strutturazione del nuovo polmone verde e specie arbustive come corniolo, ginestra e viburno, fondamentali per il supporto alla fauna locale e per la protezione del suolo. L’intervento risponde anche a necessità di carattere ambientale e climatico, puntando a creare un corridoio verde che collegherà il tessuto urbano con le colline circostanti, favorendo la migrazione delle specie e la continuità naturale del territorio. Altro obiettivo è la termoregolazione urbana: grazie all’ombreggiamento il nuovo bosco urbano contribuirà attivamente a mitigare le temperature estive, offrendo un sollievo concreto contro le isole di calore. Inoltre migliorerà la qualità dell’aria, in quanto le nuove piantumazioni fungeranno da filtro naturale, garantendo un assorbimento costante di Co2 e una riduzione significativa degli inquinanti atmosferici, a beneficio diretto della salute pubblica.

“Questo progetto, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – iniziato nella passata consiliatura grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, rappresenta un investimento strategico per il benessere della nostra comunità. Con la realizzazione dell’intervento si prevede di incrementare sia l’assorbimento di Co2 che di ridurre l’isola cittadina di calore in considerazione anche della prossimità di edifici residenziali, parchi gioco, scuole e il Centro sociale residenziale. La piantumazione si pone inoltre l’obiettivo di ricreare, mediante la rigenerazione urbana, una connessione ecologica con il vicino sistema collinare”.

“La nuova piantumazione – ha aggiunto il vicesindaco e assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – che trova concretezza in questi giorni ma che fa parte di un progetto messo in atto dalla passata amministrazione, si colloca in una superficie molto ampia di circa 2 ettari nel cuore di uno dei quartieri più densamente abitati e popolati del nostro Comune. Il progetto dimostra la nostra sensibilità ambientale e fa parte di un più ampio programma implementazione di superfici alberate che stiamo attuando sul territorio”.