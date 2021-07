E’ “doppietta”: al Volley Club le Signe Empoli anche la Coppa Italia Divisioni regionale

SIGNA – Un altro trofeo va ad arricchire la bacheca, già ricca di titoli provinciali, regionali e nazionali, del Volley Club le Signe, andando così a fare “doppietta” con il fresco titolo, conquistato la scorsa settimana, sempre di Coppa Italia Divisioni. Ieri, infatti, sabato 3 luglio, le ragazze di coach Isabella Lotti sono andate a conquistarsi la gloria in trasferta, incontrando nel pomeriggio in semifinale a Castelfiorentino il Cus Siena, squadra di tutto rispetto e ben organizzata ma imponendosi con un non facile 3-1, risultato figlio di un incontro che ha visto solo il secondo e terzo set vinti con facilità una volta dal Siena, che impatta sull’1-1, e una volta da Le Signe Empoli, che si portano in vantaggio per 2-1. Il quarto set, invece, è stato molto combattuto e ha visto rimontare il Cus Siena sulle ragazze di Isabella Lotti che avevano preso il largo e lasciavano presagire una vittoria facile. Per fortuna, però, il Volley Club Le Signe Empoli è riuscito a piazzare i colpi decisivi che gli hanno consegnato la vittoria e la finale con il punteggio di 3-1 e parziali di di 25/23, 14/25, 25/16 e 25/23.

Si arriva così alla gara finale che questa volta vede impegnate, nella palestra di Gambassi Terme, il Volley Club Le Signe Empoli e il Migliarino Volley, che in semifinale aveva regolato per 3-1 la Libertas System Volley. Ma anche in questo caso sono le ragazze di coach Lotti a menare le danze, chiudendo i primi due set da vincenti dopo essere state sempre in vantaggio. Terzo parziale più equilibrato, con il Migliarino che tenta la fuga portandosi sul 16-13. Ma le ragazze signesi non ci stanno: si arriva così al 23-17 a loro favore, prima di una rimonta delle avversarie fino al 24-22. Coach Lotti chiama il time out e al rientro in campo arriva il punto decisivo che consente di portare a Signa il secondo trofeo della stagione.

Bene, anzi benissimo, ma la stagione non è ancora finita, perché questa vittoria manda direttamente a Montegrotto Terme le ragazze de Le Signe Empoli a disputare la fase nazionale, in programma dal 29 al 31 luglio. Un appuntamento dove la formazione arriva estremamente motivata portando sempre più in alto il nome e la pallavolo “targata” Volley Club Le Signe Empoli.