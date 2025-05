E’ il giovane biker Matteo Falcini l’atleta del mese premiato dal Comune di Signa

SIGNA – È il giovane signese Matteo Falcini, medaglia di bronzo alla Uci Edr 2025 World Cup nella categoria Men Juniores Pro di enduro, l’atleta del mese. E premiato dall’amministrazione comunale che continua così nella sua attività di valorizzazione dello sport locale. “Per il mese di maggio, – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – insieme all’assessore allo sport Marcello Quaresima e al vicesindaco Marinella Fossi, abbiamo pensato di premiare Matteo Falcini, biker signese di 18 anni che, indossando la maglia azzurra della nazionale italiana, durante la prova iridata di mountain bike enduro, ha conquistato la medaglia di bronzo alla Uci Edr 2025 World Cup nella categoria Men Juniores Pro. Da qualche anno Matteo fa parte dell’Abetone Vittoria Gravity Team e si allena tra Carmignano e altre piste toscane e poche settimane fa, come detto, ha vinto la sua gara più importante arrivando terzo alla coppa del mondo di Enduro nella categoria juniores. Una vittoria che abbiamo voluto esaltare, consegnando a Matteo il nostro encomio di “atleta del mese” certi che, con il suo esempio e la sua forza, possa portare anche altri a seguire le proprie passioni, a far diventare un gioco qualcosa di più importante. Matteo è un giovane talentuoso che sta dimostrando grandi doti sportive, impegno e dedizione verso una disciplina complessa come quella dell’Enduro. Non possiamo che essere orgogliosi di ragazzi come lui, che conosciamo e apprezziamo e che, nonostante gli infortuni subiti, si è sempre saputo rialzare, con umiltà e grande determinazione, pienamente sostenuto dalla squadra e dalla famiglia”.

“Voglio complimentarmi con Matteo – ha detto l’assessore Quaresima – per il suo eccezionale risultato a Pietra Ligure, dove ha dimostrato grande talento e determinazione, rappresentando con orgoglio la nostra comunità e tutta la nazionale. Il suo esempio rispecchia esattamente il nostro intento: dare meritato risalto ad atleti che conciliano studio e sport, ottenendo importanti risultati in entrambi i campi come riesce benissimo Matteo. Adesso non possiamo che continuare a tifare per lui: siamo fiduciosi che continuerà a brillare nelle prossime tappe del mondiale. Celebrare gli atleti signesi significa non solo riconoscere il loro impegno, ma anche rafforzare lo spirito di comunità e incoraggiare le nuove generazioni a partecipare e a credere nelle proprie capacità”.