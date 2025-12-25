SESTO FIORENTINO – È morto Fosco Masini del Rifugio Gualdo. Masini aveva 92 anni. La Pro Loco su Facebook scrive “una settimana fa, l’11 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, presso la sede sociale della Società Geografica Italiana a Roma, ha ricevuto un importante riconoscimento: l’attestato di nomina a socio corrispondente. Presente alla […]



SESTO FIORENTINO – È morto Fosco Masini del Rifugio Gualdo. Masini aveva 92 anni. La Pro Loco su Facebook scrive “una settimana fa, l’11 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, presso la sede sociale della Società Geografica Italiana a Roma, ha ricevuto un importante riconoscimento: l’attestato di nomina a socio corrispondente. Presente alla cerimonia Fosco con i familiari e gli amici; l’importante riconoscimento e’ stato consegnato dalla vicepresidente della S.G.I. Margherita Azzari e da un delegato del CAI Nazionale”. Il Gruppo Gualdo ricorda Masini “con la sua semplicità ed il suo entusiasmo ha accompagnato molti a vivere la vera montagna. Animatore instancabile ha prestato la sua opera anche per la diffusione della cultura Artistica e per la formazione dei giovani”. Fosco Masini è esposto nella Cappella della Chiesa di San Martino dalle ore 14 di venerdì 26 dicembre. Il funerale si svolgerà sabato 27 alle ore 15.