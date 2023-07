E’ morto Marco Banchelli, il ciclista “per caso”, “messaggero di pace”

SESTO FIORENTINO – E’ morto ieri 12 luglio Marco Banchelli. Non è facile definirlo con una sola parola, Marco Banchelli è stato uno sportivo, un “ciclista per caso” come amava definirsi, ma soprattutto un “messaggero di pace”. Uno sportivo a tutto tondo che portava la cultura della non violenza ovunque andasse. Lo si vedeva per […]

SESTO FIORENTINO – E’ morto ieri 12 luglio Marco Banchelli. Non è facile definirlo con una sola parola, Marco Banchelli è stato uno sportivo, un “ciclista per caso” come amava definirsi, ma soprattutto un “messaggero di pace”. Uno sportivo a tutto tondo che portava la cultura della non violenza ovunque andasse. Lo si vedeva per Sesto Fiorentino sembre in sella alla sua bicicletta che lo aveva portato fino in Nepal con il primo viaggio avvenuto nel dicembre 1989. Un legame stretto quello con il Nepal che ha mantenuto negli anni cercando sempre di portare messaggi di pace e unire culture diverse. Banchelli era nato a Sesto Fiorentino l’8 aprile 1956 ed è sempre stato molto attivo nella vita sociale della città. Ha organizzato negli anni biciclettate per i bambini, incontri di scambio tra culture con il Nepal e Sesto Fiorentino. Nei suoi molti viaggi in bicicletta ha incontrato vari personaggi da Syusy Blady e Patrizio Roversi con la trasmissione “Tursiti per caso” a Franco Battiato, a Carlo Conti e tanti sportivi e calciatori della Fiorentina. Nel 1990 fu uno dei fondatori di “Arianna” l’associazione di valori nello sport e nella vita. Difficile riuscire raccontare tutto il mondo di Marco Banchelli. Fin dalla nascita di Piananotizie Marco Banchelli è stato un sostenitore tanto che ci ha raccontato i suoi viaggi attraverso foto e diari. Lascia l’amata figlia Claudia e tanti amici che sono stati vicini. Marco Banchelli è esposto oggi alla Misericordia di Sesto Fioretnino, i funerali si terranno domani 14 giugno alle 10 alla Pieve di San Martino.

Ai familiari di Marco Banchelli le condoglianze della redazione di Piananotizie. (e.a.)