“Eccellenze 2026”: le aziende della Piana al servizio della comunità. Per la fontana della Matteucci e il campo sportivo del San Lorenzo

CAMPI BISENZIO – Le eccellenze della Piana hanno un grande cuore. Sono trenta, infatti, le aziende del nostro territorio che hanno aderito alla cena benefica in programma domani, sabato 9 maggio, a Villa Il Palagio. Un’iniziativa che rientra nel programma di festeggiamenti per i 480 anni dalla nascita della Misericordia di Campi Bisenzio e che […]

CAMPI BISENZIO – Le eccellenze della Piana hanno un grande cuore. Sono trenta, infatti, le aziende del nostro territorio che hanno aderito alla cena benefica in programma domani, sabato 9 maggio, a Villa Il Palagio. Un’iniziativa che rientra nel programma di festeggiamenti per i 480 anni dalla nascita della Misericordia di Campi Bisenzio e che partecipando alla serata, “Eccellenze 2026” appunto, daranno il loro contributo affinché due progetti importanti per il Comune di Campi possano essere realizzati: il rifacimento della fontana all’interno del giardino della scuola Matteucci e il nuovo manto in erba sintetica al campo sportivo del San Lorenzo. Iniziativa che ha il patrocinio del Comune e che è stata presentata presso la sede di Chianti Banca, che ha sostenuto l’iniziativa organizzata in collaborazione da Misericordia di Campi Bisenzio, Lions Club Empoli e Lions Club Campi Le Signe.

Nobile lo scopo di “Eccellenze 2026” così come lo era stato quello dell’anno scorso quando il ricavato venne donato al Comune di Calenzano in modo che fosse devoluto ai familiari delle vittime della strage al deposito Eni del dicembre 2024. Tutti elementi messi in risalto dagli organizzatori che hanno voluto sottolineare come fra gli scopi della serata ci sia anche quello di mettere in rete le aziende della Piana in modo che, oltre a creare nuovi sbocchi professionali, si possa pensare anche ad altre iniziative di solidarietà. Non a caso “Eccellenze 2026” sarà resa possibile dalla “rete” fra le varie realtà che l’anno pensata e realizzata. Come ribadito dal Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani (l’associazione offrirà il catering oltre a mettere in campo un nutrito gruppo di volontari, dal direttore della filiale di Campi Bisenzio di Chianti Banca, Damiano Bonifacio (insieme a lui anche Rossella Centineo, responsabile dell’area Campi-Prato), dall’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini e da Paola Bettarini e Carlo Bianucci, rispettivamente presidente del Lions Club Campi Le Signe e presidente del Lions Club Empoli. “Eccellenze 2026” sarà allietata dall’esibizione della scuola di musica Ottava Nota, con la partecipazione di Andrea Bacci, grazie alla stretta collaborazione instaurata con Fondazione Accademia dei Perseveranti di cui è direttore, e dal comico di Zelig Gianfranco Phino.