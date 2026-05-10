“Eccellenze 2026”, ma anche eccellenti nella generosità. Il racconto della serata a Villa Il Palagio

CAMPI BISENZIO – Eccellenti nella generosità. E’ stata davvero un successo “Eccellenze 2026”, la serata di solidarietà organizzata da Lions Club Campi Le Signe e Lions Club Empoli e che si è svolta a Villa Il Palagio con il prezioso contributo di Chianti Banca e l’altrettanto significativa collaborazione della Misericordia di Campi Bisenzio (che ha […]

CAMPI BISENZIO – Eccellenti nella generosità. E’ stata davvero un successo “Eccellenze 2026”, la serata di solidarietà organizzata da Lions Club Campi Le Signe e Lions Club Empoli e che si è svolta a Villa Il Palagio con il prezioso contributo di Chianti Banca e l’altrettanto significativa collaborazione della Misericordia di Campi Bisenzio (che ha offerto il catering ed era presente con un numeroso gruppo di Confratelli e Consorelle) e il patrocinio del Comune di Campi, rappresentato dall’assessore Daniele Matteini e dal presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici, presente anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi.

A fare gli onori di casa il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, (che approfitta dell’occasione per ringraziare uno per uno i volontari che hanno prestato il loro servizio per il loro impegno) insieme a Damiano Bonifacio, direttore della filiale di Campi Bisenzio di Chianti Banca, e Rossella Centineo, responsabile dell’area Campi-Prato. Presente anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha sottolineato con forza il servizio sul territorio della Misericordia di Campi Bisenzio e la sua costante presenza a favore del prossimo. Insieme a loro anche Paola Bettarini e Carlo Bianucci, rispettivamente presidente del Lions Club Campi Le Signe e presidente del Lions Club Empoli.

Trenta le eccellenze presenti, aziende della Piana che con la loro partecipazione hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati: il ricavato della serata, infatti, 19.000 euro contribuirà al rifacimento della fontana all’interno del giardino della scuola Matteucci e al nuovo manto in erba sintetica al campo sportivo del San Lorenzo. L’iniziativa rientrava nel programma di festeggiamenti per i 480 anni dalla nascita della Misericordia di Campi Bisenzio realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets e si conferma un appuntamento significativo e che mette in risalto la rete di solidarietà che istituzioni e associazionismo riescono sempre a intessere. Ad allietare la serata anche l’esibizione della scuola di musica Ottava Nota, con la partecipazione di Andrea Bacci, grazie alla stretta collaborazione instaurata con Fondazione Accademia dei Perseveranti di cui è direttore, e dal comico di Zelig Gianfranco Phino.