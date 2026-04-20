“Eccellenze cinesi nell’illustrazione per bambini”: una mostra alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – -“Eccellenze cinesi nell’illustrazione per bambini”, è questo il titolo della mostra ospitata all’interno della Biblioteca comunale “Ernesto Ragionieri” e promossa dall’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair. Alla cerimonia di inaugurazione, sabato 18 aprile, hanno preso parte rappresentanti della stessa amministrazione comunale, il console della Repubblica […]



SESTO FIORENTINO – -“Eccellenze cinesi nell’illustrazione per bambini”, è questo il titolo della mostra ospitata all’interno della Biblioteca comunale “Ernesto Ragionieri” e promossa dall’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino in collaborazione con la Bologna Children’s Book Fair. Alla cerimonia di inaugurazione, sabato 18 aprile, hanno preso parte rappresentanti della stessa amministrazione comunale, il console della Repubblica Popolare Cinese Hang Xinhua e due degli illustratori cinesi recentemente premiati alla fiera di Bologna: il maestro Wang Zumin, vincitore del premio come “migliore illustratore cinese 2026” e Zheng Xiaofei, vincitore del premio per “la migliore illustrazione 2026” che hanno offerto anche un incontro con il pubblico e un laboratorio per bambini. La mostra, che potrà essere visitata fino al prossimo 10 maggio negli orari di apertura della biblioteca, raccoglie di 108 tavole illustrate dai migliori disegnatori cinesi.