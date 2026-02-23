Ecolò chiede le primarie e propone Beatrice Corsi

SESTO FIORENTINO – Una cinquantina di persone, oltre a quelle collegate online, hanno assistito ieri sera all’incontro organizzato da Ecolò alla Casa del popolo di Colonnata. Tra il pubblico anche la segretaria del Pd sestese Sara Bosi e il segretario provinciale di Sinistra Italiana Jacopo Madau. Fra gli interventi, oltre a quello del consigliere comunale Stefano Martella, si è collegata la consigliera regionale Simona Larghetti, di AVS Emilia Romagna e ha facilitato la discussione la capogruppo in consiglio comunale a Firenze per AVS-Ecolò Caterina Arciprete. Ma la protagonista della serata è stata Beatrice Corsi, assessore all’ambiente già portavoce di Sesto Bene Comune e prima consigliera comunale di Sinistra Ecologia e Libertà. “Le fughe in avanti, gli appelli spontanei e gli interventi a mezzo stampa, nel momento in cui i partiti della coalizione si sono impegnati a cercare un nome unitario per il candidato sindaco, ci hanno spiazzati e amareggiati.” ha detto la stessa Beatrice Corsi “Pensiamo che il metodo di procedere insieme sia importante quanto la direzione e che le investiture dall’alto rischiano di far nascere una coalizione già indebolita. Per questo crediamo che a questo punto le primarie siano inevitabili e necessarie”.

“Pensiamo che per delle primarie che siano un vero momento di confronto e partecipazione serva almeno un mese. – ha detto Diletta Bistondi, co-portavoce di Ecolò Sesto – Quindi, rispetto alla data ipotizzata del 29 marzo, ci sono pochissimi giorni per approvare il regolamento già discusso all’interno della coalizione. Per noi è fondamentale che l’approvazione del regolamento avvenga entro l’incontro di coalizione di martedì”. Alle ripetute domande riguardo all’esistenza di un candidato alternativo alla candidatura di Damiano Sforzi, Caterina Arciprete ha risposto, chiudendo la serata, che “Se ci saranno primarie, sappiamo di poter contare su Beatrice Corsi”.