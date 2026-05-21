SESTO FIORENTINO – Solidarietà del gruppo Ecolò agli attivisti della Flotilla sequestrati in Isreale. “In particolare – si legge nella nota – agli amici Antonella Bundu e Dario Salvetti, vogliamo citare le parole di Rosy Bindi, che parla con l’autorevolezza morale di una presidente della Repubblica: dietro quel trattamento noi ci dobbiamo leggere quello che succede ai palestinesi. Quello che succede al Libano. Questo è un esempio di come lo stato di Israele considera la dignità umana in questo momento. La reazione che noi dobbiamo avere nei confronti di Israele deve essere durissima. Dobbiamo avere il coraggio di chiudere i rapporti con questo paese. Non può bastare chiedere che vengono trattati bene gli italiani. Deve essere presa una posizione chiara e netta nei confronti di uno stato che è diventato un pericolo per il mondo e che calpesta i diritti umani fondamentali”.
Ecolò: “Solidarietà e vicinanza agli attivisti della Flotilla sequestrati”
SESTO FIORENTINO – Solidarietà del gruppo Ecolò agli attivisti della Flotilla sequestrati in Isreale. “In particolare – si legge nella nota – agli amici Antonella Bundu e Dario Salvetti, vogliamo citare le parole di Rosy Bindi, che parla con l’autorevolezza morale di una presidente della Repubblica: dietro quel trattamento noi ci dobbiamo leggere quello che […]