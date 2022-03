Edilizia, sindacati toscani: “Forte preoccupazione per aumento costi energetici e materiali. Urge intervenire”

FIRENZE – Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal UIL della Toscana esprimono “forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare nel paese e, in particolare, nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione come legno, cemento e laterizi. Solo pochi giorni fa uscivano i dati Istat sul settore che evidenziavano una ripresa […]

FIRENZE – Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal UIL della Toscana esprimono “forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare nel paese e, in particolare, nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione come legno, cemento e laterizi. Solo pochi giorni fa uscivano i dati Istat sul settore che evidenziavano una ripresa sostenuta, in cui i superbonus per l’edilizia hanno fatto volare il settore delle costruzioni a +14,3% sui dati pre-pandemici; oggi, con la crisi energetica e con una guerra sbagliata e drammatica per i costi umani e sociali che produce, si è determinata un’impennata repentina del costo delle materie prime e dei costi energetici, e ke difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali rischiano in brevissimo tempo di assorbire tutti gli importanti interventi fatti sul settore e di riportare il paese in una crisi profonda”.

“Siamo estremamente preoccupati – affermano Giulia Bartoli, Simona Riccio e Roberto Colangelo, rispettivamente segretari regionali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil della Toscana -, stiamo vivendo un paradosso, da una parte ci sono lavori e commesse importanti, con una rincorsa a sfruttare tempi e risorse, dall’altra in pochissimi giorni si rischia il default e non più perché mancano le gru da affittare o il personale, ma perché l’aumento dei costi energetici si scarica inevitabilmente sui prezzi dei materiali non previsti nei contratti o nei bandi di gara. Questo si scaricherà sulle imprese e quindi sui lavoratori rendendo nullo ogni intervento per far ripartire il settore dell’edilizia, motore di sviluppo per tutto il paese”.

Da una parte si bloccheranno i lavori già appaltati o contrattualizzati per mancanza di materiali e impossibilità di stare dentro i prezzi, dall’altra, per i nuovi lavori, difficilmente le aziende si presenteranno alle gare o, nei lavori privati, rischiano di andare totalmente fuori mercato. Non vorremmo che – concludono i sindacati di settore -, dopo tutte le importanti conquiste di questi mesi per regolarizzare il settore (Durc per congruità, lotta al dumping contrattuale e alle irregolarità), si torni a stare sul mercato risparmiando su sicurezza e lavoro. Perderemmo tutti”.

Per Bartoli, Riccio e Colangelo “serve un sistema di revisione dei prezzi negli appalti pubblici che permetta di rivedere i contratti in essere, e intervenga sui prezzari per attualizzare i nuovi bandi, ma nello stesso tempo serve un sistema di calmierizzazione oltre che di difesa dei salari, perchè tale impennata rischia di essere irreversibile e di condannare le famiglie e i lavoratori, che non riusciranno a tutelare il proprio potere d’acquisto da una nuova povertà, e le imprese con una nuova crisi più grave e pesante perchè sulle ceneri di una crisi decennale e di una pandemia. Chiediamo un intervento urgente del Governo e valuteremo di intraprendere le dovute iniziative di sensibilizzazione”.