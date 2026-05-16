“EduCampi Day”, il 16 maggio una giornata dedicata a scuola, partecipazione e comunità

CAMPI BISENZIO – Una giornata pensata per promuovere il benessere, la partecipazione e il valore educativo della comunità. Sabato 16 maggio torna l'”EduCampi Day”, un appuntamento che coinvolgerà scuole, famiglie, associazioni e cittadinanza attiva in una serie di iniziative diffuse sul territorio. “La giornata di domani rappresenta un momento importante di partecipazione e collaborazione tra scuola, famiglie e territorio, – dice il vicesindaco Federica Petti – crediamo fortemente in una comunità educante capace di costruire relazioni, prendersi cura degli spazi comuni e valorizzare il protagonismo dei bambini e delle scuole. Questa giornata mette insieme educazione, cittadinanza attiva, cultura e creatività, rafforzando il legame tra le istituzioni scolastiche e la comunità campigiana”. La mattina, dalle 10 alle 13, famiglie e cittadini parteciperanno ad attività di cura e piccola manutenzione presso le scuole Verga e Neruda, in un momento condiviso dedicato alla valorizzazione degli spazi scolastici come luoghi di crescita, relazione e comunità. Nel pomeriggio le iniziative si sposteranno al Museo Archeologico di Gonfienti con un programma di attività dedicate a bambini, famiglie e scuole. Dalle 15.30 alle 17 sarà allestita la mostra dei manufatti realizzati dalle classi 4° B e 4° C della scuola primaria Lorenzo il Magnifico. Dalle 16 alle 17 è prevista la lettura ad alta voce di alcune storie tratte dalla collana “Le storie della continuità”, a cura dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Dalle 16 alle 18 spazio anche alla creatività con il laboratorio di disegno per bambine e bambini “This is Social Art”, a cura del Centro commerciale I Gigli. A chiudere il programma, dalle 17 alle 18, sarà la performance di marionette realizzata dalla classe 2° A della scuola primaria Lorenzo il Magnifico.