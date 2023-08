Efficientamento energetico e manutenzione degli edifici scolastici, nuovo look per la Leonardo Da Vinci

LASTRA A SIGNA – Prosegue il lavoro del Comune di Lastra a Signa per migliorare la qualità ambientale e il decoro degli edifici scolastici del territorio. Sarà completata infatti entro l’inizio del nuovo anno scolastico la sostituzione di 30 infissi alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci: si tratta del quarto lotto di […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue il lavoro del Comune di Lastra a Signa per migliorare la qualità ambientale e il decoro degli edifici scolastici del territorio. Sarà completata infatti entro l’inizio del nuovo anno scolastico la sostituzione di 30 infissi alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci: si tratta del quarto lotto di interventi sull’efficientamento energetico che il Comune di Lastra a Signa ha portato avanti dal 2021 a oggi su questo edificio, grazie anche a finanziamenti ottenuti sul tema, e che ha visto la sostituzione di 197 infissi della scuola (non solo finestre ma anche grandi vetrate) per un totale di quasi 600.000 euro di investimento economico.

A completamento del progetto di rinnovamento degli infissi, ideato nell’ottica del risparmio energetico e di miglioramento dell’isolamento acustico, mancano soltanto quelli delle finestre della palestra che l’amministrazione comunale ha in programma di effettuare nel 2024. Sempre alla scuola Leonardo Da Vinci sta per concludersi un altro importante intervento: quello riguardante il rifacimento di tutti i servizi igienici al piano terra e seminterrato. I lavori hanno previsto anche la realizzazione di 5 nuovi bagni per disabili e il rinnovamento dell’impianto di aspirazione e delle fosse biologiche. Il costo dell’intero progetto ammonta a quasi 300.000 euro, risorse provenienti interamente dalle casse comunali.

“Questi due progetti riguardano una delle scuole più grandi e più frequentate del territorio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso – e dimostrano ancora una volta come l’attenzione dell’amministrazione comunale verso il miglioramento degli edifici scolastici sia massima. Oltre a rinnovare gli infissi abbiamo ristrutturato gran parte dei servizi igienici (con un lavoro di collaborazione fra il settore dei lavori pubblici e quello delle manutenzioni sul patrimonio comunale) puntando quindi sia sull’ottimizzazione e risparmio energetico che sul comfort delle aule didattiche e degli ambienti scolastici. Ricordando che sul tema dell’efficientamento energetico degli edifici scolastici, oltre alla Leonardo Da Vinci, siamo intervenuti anche alla primaria Alberti e al plesso dei Caci, l’obiettivo dell’amministrazione comunale in futuro è proseguire in questo percorso, cercando di reperire finanziamenti anche esterni, ad esempio provenienti da bandi ministeriali”.