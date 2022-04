El.En. conquista due premi per i laser

CALENZANO -Premiato il Gruppo El.En. Due laser su tre hanno ricevuto il riconoscimento nella finalissima, per la categoria “Best lasers, lights and energy based devices” al congresso mondiale di medicina estetica ed anti-aging “AMWC”, che si è svolto a Montecarlo dal 31 marzo al 2 aprile. Al Gruppo El.En. di Calenzano (Firenze), leader mondiale nel segmento […]

Al Gruppo El.En. di Calenzano (Firenze), leader mondiale nel segmento dei laser medicali, industriali e per la conservazione del patrimonio artistico, va il riconoscimento per l’alto livello tecnologico dei propri dispositivi. Al primo posto, infatti, si afferma il laser “Again” della fiorentina DEKA, realtà del Gruppo El.En. Al secondo posto il laser “Chrome – Lase Station“, di Quanta System SpA, altra azienda controllata da El.En., con sede a Samarate, in provincia di Varese.

”Siamo estremamente onorati di questi riconoscimenti. Sono il frutto di un durissimo lavoro, che è continuato anche durante la pandemia. – commenta il direttore generale di El.En. l’ingegner Paolo Salvadeo – A questo contest hanno partecipato più di cento aziende da tutto il mondo. E ora siamo sui due gradini più alti del podio. Per me l’onore è poi doppio perchè, oltre a dirigere Deka ed El.En., ho militato in Quanta System per quasi 20 anni e continuo a collaborare attivamente con questa società nella mia veste di Direttore Generale del gruppo”.

Il laser Again è la più potente e veloce piattaforma al mondo per l’epilazione, i trattamenti vascolari, le lesioni pigmentate superficiali, il fotoringiovanimento non ablativo e l’onicomicosi.

Chrome, con le sue innovative Quanta Skin Apps, è risultata la “lase-station” più versatile, con ben 50 diverse applicazioni. Tra le più importanti il trattamento dei tatuaggi, delle lesioni pigmentate benigne, il toning e le discromie.