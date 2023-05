El.En.: in crescita l’azienda leader nel settore dei laser

CALENZANO – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., azienda leader nel settore dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2023. Nei primi tre mesi del 2023 il Gruppo El.En. ha registrato un fatturato consolidato di 161,4 milioni di euro, con un incremento del 12% circa rispetto ai 144,4 milioni di euro del 31 marzo 2022 ed un risultato operativo pari a 17,0 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando era stato pari a 17,1 milioni di euro, con una incidenza sul fatturato del 10,6% in leggera diminuzione rispetto all’11,8 % del I trimestre 2022.

“Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre che si è confrontato con lo straordinario trimestre 2022 e che ha evidenziato risultati in linea con la tendenza indicata dal gruppo nella guidance per l’esercizio in corso. – dice il presidente di El.En. spa Gabriele Clementi – Continuiamo a confidare sullo sviluppo dei nostri mercati di riferimento. Il nostro gruppo continua a mantenersi proattivo nel contribuire alla innovazione tecnologica ed applicativa che è stata ed è alla base dello sviluppo dei nostri mercati e della nostra attività, e confida sulle proprie capacità per proseguire il suo costante cammino di crescita”.

L’andamento generale dell’economia si mantiene ancora positivo nonostante la presenza di alcuni fattori che ne disturbano il regolare sviluppo quali l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione. Malgrado questi segnali di incertezza ad oggi questi fattori non hanno inciso sulle positive prospettive di sviluppo del Gruppo.

In Cina, il rilancio dell’economia del Paese ha evidenziato nel settore del taglio laser segnali di recupero in termini di acquisizione di ordini anche se il recupero ha iniziato a concretizzarsi nella seconda metà del mese di febbraio e i suoi effetti potranno essere visibili a partire dal prossimo trimestre. Sempre nel settore industriale, sul mercato italiano le nostre previsioni tengono conto di una domanda meno robusta per effetto dei minori incentivi 4.0 , a cui si conta di ovviare grazie all’espansione del volume delle esportazioni. In questo senso numerose iniziative sono state intraprese da Cutlite Penta e Lasit, tra le più significative realtà del settore industriale del Gruppo, per aumentare la presenza sui mercati internazionali. I risultati del primo trimestre sono soddisfacenti per i risultati conseguiti in termini di fatturato, e promettenti per le prospettive di sviluppo sui mercati internazionali. Il settore medicale, ha segnato una crescita superiore all’11% grazie al positivo contributo di tutti i segmenti. Il fatturato e l’acquisizione ordini trimestrale confermano l’ottimo stato di salute del mercato, in tutti i suoi principali segmenti applicativi, estetica, chirurgia e terapia. La crescita nel settore si mantiene robusta ed ampiamente soddisfacente in tutti i segmenti applicativi. In linea con quanto previsto per l’intero esercizio 2023, la crescita è più marcata nel settore chirurgico, ma ha registrato un tasso interessante anche nelle applicazioni estetiche, vicino al 10% e nel settore della terapia. Nel dettaglio dei segmenti applicativi più rilevanti, tra i sistemi per applicazioni estetiche hanno registrato una crescita significativa i sistemi a CO2 ed Erbio per il ringiovanimento della pelle con trattamenti ablativi, (i sistemi Punto di Deka, Dermablate di Asclepion e Tetra sempre di Deka dedicato al mercato nordamericano), ed i sistemi con emissioni di impulsi laser di nano e picosecondi destinati alla rimozione di tatuaggi ed anche al trattamento antiaging e di toning (i sistemi Discovery Pico e Chrome di Quanta System, Studio di Deka, Picostar e Rubystar di Asclepion). Per le applicazioni chirurgiche i sistemi per urologia rappresentano la quota di fatturato più rilevante (circa l’80% del segmento) e segnano una rapida crescita in questo trimestre, grazie soprattutto ai sistemi Fiber Dust di Quanta. Ancora più rapida la crescita registrata nelle vendite dei sistemi a CO2 per otorinolaringoiatria in cui i sistemi Smartxide Trio e Smartxide Quadro di Deka offrono un livello di prestazioni ed una gamma di accessori di standard elevatissimo.