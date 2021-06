El.En. proposta di frazionamento del capitale sociale

CALENZANO – El.En. spa, società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha deliberato la convocazione di una assemblea straordinaria per la proposta di frazionamento del capitale sociale. L’operazione proposta consiste nella modifica dello statuto sociale aumentando il numero totale delle azioni, lasciando invariato l’ammontare del capitale sociale e le caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante il frazionamento del loro valore nominale. Tale frazionamento viene proposto nel rapporto di 1 a 4 cosicché il numero totale delle azioni, considerando quelle emesse fino alla data odierna dalle attuali n. 19.877.356 aumenterebbe a n. 79.509.424. In caso di approvazione da parte della assemblea, si tratterà, pertanto, di frazionare ogni azione ordinaria in circolazione attualmente del valore nominale pari a euro 0,13, in quattro azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,0325 ciascuna, assegnando ad ogni azionista n. 4 azioni ordinarie di nuova emissione in luogo di ogni azione ordinaria posseduta.