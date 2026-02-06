Elettrodotto. Falchi (Avs) “Sostegno al Comune e al Comitato”

CALENZANO – Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Toscana di seguire con attenzione le prossime fasi di realizzazione del nuovo elettrodotto ad alta tensione tra Colunga (Bologna) e Calenzano e soprattutto di sostenere la richiesta dell’amministrazione di un ripensamento del progetto realizzando l’interramento della […]

CALENZANO – Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Toscana di seguire con attenzione le prossime fasi di realizzazione del nuovo elettrodotto ad alta tensione tra Colunga (Bologna) e Calenzano e soprattutto di sostenere la richiesta dell’amministrazione di un ripensamento del progetto realizzando l’interramento della linea. “La transizione energetica è una sfida necessaria, che richiede impegno e investimenti ma non può essere affrontata ignorando le comunità che vivono i territori – dichiara il consigliere Lorenzo Falchi – Nel tratto urbano di Calenzano l’impatto dei nuovi sostegni è oggettivamente critico e va affrontato con soluzioni adeguate”.

Nel tavolo tecnico promosso dal Comune con Terna sono già state avanzate ipotesi di mitigazione visiva, ma è stata anche richiamata la fattibilità tecnica dell’interramento, soluzione già adottata in altri contesti complessi similari. “Con questa mozione – prosegue Falchi – vogliamo impegnare la Regione a valutare con attenzione i procedimenti autorizzativi ancora in corso e a sostenere la prospettiva dell’interramento del tratto urbanizzato dell’elettrodotto. Il presidente Giani, che ringrazio, ha già avuto modo di incontrare l’amministrazione per conoscere e approfondire la questione, dimostrando grande attenzione e ascolto. Difendere il paesaggio, la salute e garantire infrastrutture moderne non sono obiettivi in contraddizione. Come sempre serve mettere insieme l’ascolto dei territori e la volontà di scegliere le soluzioni tecniche migliori”.