SESTO FIORENTINO – Chiuse le urne per questa prima giornata elettorale. La percentuale dei votanti alle 23 di oggi domenica 24 maggio è stata di 42,16%. In totale hanno votato 6.641 aventi diritto. In calo rispetto alle amministrative del 2021 quando alle 23 di domenica i votanti furono il 45,22% degli aventi diritto, mentre nelle regionali del 2025 alle 23 aveva votato il 45,68%.
Elezioni. Alle 23 ha votato il 42,16%
SESTO FIORENTINO – Chiuse le urne per questa prima giornata elettorale. La percentuale dei votanti alle 23 di oggi domenica 24 maggio è stata di 42,16%. In totale hanno votato 6.641 aventi diritto. In calo rispetto alle amministrative del 2021 quando alle 23 di domenica i votanti furono il 45,22% degli aventi diritto, mentre nelle […]