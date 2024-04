Elezioni amministrative, anche +Europa nella coalizione di Bugetti

PRATO – Nella coalizione che sostiene la candidatura di Ilaria Bugetti a sindaco di Prato entra anche +Europa, il partito guidato da Riccardo Magi. Oggi è stata raggiunta un’ampia convergenza sul programma di governo nel corso di un incontro tra il segretario del Pd Marco Biagioni e il coordinatore regionale di +Europa Federico Eligi. “Oggi la coalizione si allarga e si rafforza. L’ingresso di +Europa consolida l’ampio fronte che sostiene Ilaria Bugetti come sindaca di Prato. Come segretario del Partito democratico non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato che abbiamo raggiunto. Come ho sempre sottolineato, per fare bene serve uno schieramento progressista forte anche nelle sue componenti liberaldemocratiche ed europeiste”, dichiara Marco Biagioni, segretario Pd Prato. “Anche a Prato, come nel resto della Toscana, +Europa non ha voluto far mancare il proprio contributo per sconfiggere questa destra arrogante, populista e sovranista: Il nostro ingresso sarà utile per rafforzare la componente europeista, liberal-democratica e riformista soprattutto per dare vita ad un programma più attento alle questioni dello sviluppo sostenibile, innovazione e tutela dei diritti civili”, afferma Federico Eligi, coordinatore regionale di +Europa.

“Mi fa molto piacere che si allarghi la coalizione anche perché questo significa che il nostro programma vede la convergenza di un’altra forza di partito. Mi fa piacere anche perché conosco bene il tema dell’Europa che mi vede impegnata da 8 anni come segretaria regionale dell’Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e poi anche attraverso il mio ruolo nazionale ed europeo. Gli Stati Uniti d’Europa mi stanno molto a cuore e dunque trovare la convergenza su questi punti programmatici rappresenta per me un valore aggiunto. In questa campagna elettorale parleremo ancora di più d’Europa”, sottolinea Ilaria Bugetti, candidata sindaco di Prato.