Elezioni. Brunori esce dalla Lega e fonda la lista civica “Via Nova”

SESTO FIORENTINO – Dice addio alla Lega e ringrazia per l’esperienza maturata “in questi otto anni”, ma ora Daniele Brunori si dice pronto per il grande salto o meglio il salto in un “campo largo” che va dal centrodestra al centrosinistra e che si traduce in una lista civica, “civica pura” come suggerisce l’ex capogruppo della Lega. “In questi otto anni mi sono trovato bene e ringrazio tutti per il lavoro fatto con la Lega.- dice – ma questa è una mia evoluzone politica, una scelta che voglio fare per la mia città perchè l’amore per Sesto Fiorentino è per me un elemento da non sottovalutare. Dopo questi anni approdo ad un progetto civico indipendente aperto a tutti dal centrodestra al centrosinistra”. La nuova lista civica si chiama “Via Nova” ed è un richiamo, dice, all’amore per Sesto Fiorentino. “Il nome è importante – spiega – perchè indica un nuovo percorso oltre che essere un riferimento alla Strada Nova dei sestesi quella che vorremmo far ritornare a vivere”. In questi giorni Daniele Brunori formalizzerà l’uscita dal gruppo della Lega in consiglio comunale per iniziare il nuovo percorso civico. Il nuovo progetto sarà una sorta di “campo largo” civico al quale, spiega Brunori “sto già lavorando con altre persone, espressioni di realtà diverse: ci sono studenti, farmacisti, commercianti e altri ancora con i quali intraprendere un percorso coraggioso”. Se ne va dalla Lega “senza sbattere la porta” dice, ma “il percorso è concluso”. E la nuova lista civica punta in alto “l’obiettivo che ci diamo – dice Brunori – è di arrivare al 20%”.