Elezioni. Carla Ceretelli (Liberal Democratici) sostiene la lista di Stefania Papa

SESTO FIORENTINO – Carla Ceretelli, responsabile dei Liberal Democratici Italiani, ha annunciato la propria candidatura nella lista civica che sostiene Stefania Papa alla carica di sindaca di Sesto Fiorentino per le amministrative di maggio. “Ho deciso di mettermi a disposizione della città in cui sono nata – dichiara Carla Ceretelli – perché credo fortemente in un progetto di rinnovamento che metta al centro la persona, la libertà individuale, la concretezza amministrativa e il buon governo. Sesto Fiorentino ha bisogno di una visione pragmatica, lontana dalle ideologie e vicina ai bisogni reali dei cittadini. Sono orgogliosa di farlo all’interno di una lista civica al fianco di Stefania Papa, una candidata preparata, determinata e capace di rappresentare un’alternativa credibile”. “Sono molto contenta dell’appoggio dei Liberal Democratici dell’arrivo di Carla Ceretelli nella nostra lista civica. – ha detto Papa – Carla è una donna di grande esperienza, competenza e passione civile, che parla naturalmente all’area di centro e a tutti coloro che credono in una politica concreta, responsabile e lontana dagli estremismi. Avere al mio fianco una donna come lei rafforza ulteriormente il nostro progetto e rappresenta un valore aggiunto importante per la città. Insieme lavoreremo per una Sesto Fiorentino più libera, più sicura e più attenta alla qualità della vita di tutti i sestesi”.