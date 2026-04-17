Elezioni. Chiara Mocci capolista di Sesto CollettivA a sostegno di Beatrice Corsi

SESTO FIORENTINO – Si chiama Sesto CollettivA la lista composta da Rifondazione Comunista e Possibile, che sostiene la candidata sindaco Beatrice Corsi. Capolista di Sesto CollettivA è Chiara Mocci, 46 anni, lavora da 25 anni nel settore privato. Dopo anni in cui l’impegno civico è rimasto in secondo piano, ha scelto di trasformare la propria sensibilità sui diritti delle donne, la giustizia sociale e le crisi internazionali in impegno politico attivo. Si riconosce in una visione femminista e antifascista e ritiene che i diritti o sono universali oppure diventano privilegi. “La sua candidatura – si legge nella nota di Sesto CollettivA – nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito politico la casa, il lavoro, l’autonomia delle donne e la dignità delle persone, con l’obiettivo di contribuire a una Sesto Fiorentino più giusta e solidale, dove la cura e la partecipazione siano elementi fondanti della vita collettiva”. “Sesto CollettivA – si legge nella nota – rappresenta una scelta radicale per la città: radicale nel senso di andare alla radice dei problemi, non limitandosi a gestirne gli effetti, ma affrontando le cause strutturali delle disuguaglianze, della precarietà e delle ingiustizie sociali. Questo significa anche ripensare i modelli di sviluppo, la tutela del territorio e l’estensione concreta dei diritti”.

Nella foto al centro Chiara Mocci, a sinistra Duccio Vignoli e a destra Giada Funghi, segretari del circolo della Piana Fiorentina di Rifondazione Comunista