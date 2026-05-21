Elezioni. Chiusura della campagna elettorale di Stefania Papa candidata sindaco per il Centrodestra

SESTO FIORENTINO – Chiusura della campagna elettorale per Stefania Papa candidata sindaco del Centrodestra. Venerdì 22 maggio al Fantastic Garden di via XX Settembre saranno presenti oltre alla candidata sindaco, l’on. Giovanni Donzelli responsabile nazionale organizzazione FdI e Claudio Gemelli consigliere regionale della Toscana FdI. Saranno presenti altri parlamentri e consiglieri regionali della coalizione di […]

SESTO FIORENTINO – Chiusura della campagna elettorale per Stefania Papa candidata sindaco del Centrodestra. Venerdì 22 maggio al Fantastic Garden di via XX Settembre saranno presenti oltre alla candidata sindaco, l’on. Giovanni Donzelli responsabile nazionale organizzazione FdI e Claudio Gemelli consigliere regionale della Toscana FdI. Saranno presenti altri parlamentri e consiglieri regionali della coalizione di Centrodestra.

Alle 15 sarà presentato il libro “Toscana sommersa” di Massimo Zaccaria al gazebo di via Cavallotti angolo via Brogi, alle 18 al Fantastic Garden si parlerà di “Giovani imprese e start up nel mondo della gestione dei rifiuti industriali”.