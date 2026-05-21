Elezioni. Chiusura della campagna elettorale per la lista civica Via Nova

SESTO FIORENTINO – Chiusura di campagna elettorale per la Lista civica Via Nova. Oggi, giovedì 21 maggio, dalle 18.30 al Ristoro Le Cave di Sesto Fiorentino, Via Nova chiuderà ufficialmente la propria campagna elettorale con una festa completamente offerta dal comitato. Musica, buon cibo e tante sorprese accompagneranno una serata che vuole essere prima di tutto un grande grazie a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto civico. Protagonista musicale sarà la cover band di Renato Zero “Sotto Zero by Daniele Serpi”, mentre il Dj set sarà affidato a Fabio Effe Dj. Sarà presente un’area bimbi con giochi e attività dedicate ai più piccoli, “perché Via Nova – dicono – vuole essere davvero una comunità aperta a tutti. E non potrà mancare la mitica Trabant di Via Nova.”