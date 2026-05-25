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Elezioni. Chiusura delle urne, affluenza in calo

SESTO FIORENTINO – Chiuse le urne a Sesto Fiorentino con un’affluenza del 54,80% per un totale di 21.344 elettori. In calo rispetto alle regionali del 2025 quando i votanti furono il 58,25%, mentre alle comunali del 2021 l’affluenza fu del 57,53%. Con la chiusura delle urne è iniziato lo spoglio delle schede elettorali.

SESTO FIORENTINO – Chiuse le urne a Sesto Fiorentino con un’affluenza del 54,80% per un totale di 21.344 elettori. In calo rispetto alle regionali del 2025 quando i votanti furono il 58,25%, mentre alle comunali del 2021 l’affluenza fu del 57,53%. Con la chiusura delle urne è iniziato lo spoglio delle schede elettorali.