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Elezioni. Chiusura di campagna elettorale per Ecolò

SESTO FIORENTINO – Venerdì 22 maggio a partire dalle 18 festa di chiusura della campagna elettorale della coalizione a sostegno di Beatrice Corsi. La festa si terrà in  piazza Rapisardi a Colonnata davanti all’Unione operaia. Grigliata e piatti vegetariani, musica, giochi da tavolo e divertimento. Gradita prenotazione al numero sul volantino.

SESTO FIORENTINO – Venerdì 22 maggio a partire dalle 18 festa di chiusura della campagna elettorale della coalizione a sostegno di Beatrice Corsi. La festa si terrà in  piazza Rapisardi a Colonnata davanti all’Unione operaia. Grigliata e piatti vegetariani, musica, giochi da tavolo e divertimento. Gradita prenotazione al numero sul volantino.