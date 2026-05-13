Elezioni. Cna della Piana: incontro con i candidati

SESTO FIORENTINO – I cinque candidati a sindaco per le prossime amministrative parteciperanno ad un confronto pubblico organizzato da Cna della Piana Fiorentina. Introdurrà il presidente Massimo Cerbai e di seguito si confronteranno: Daniele Brunori (Lista civica Via Nova), Beatrice Corsi (Ecolò e Lista Sesto Collettiva), Alessandro Martini (Sesto Riformista), Stefania Papa (Coalizione Centrodestra) e Damiano Sforzi (Lista per Sesto). […]

SESTO FIORENTINO – I cinque candidati a sindaco per le prossime amministrative parteciperanno ad un confronto pubblico organizzato da Cna della Piana Fiorentina. Introdurrà il presidente Massimo Cerbai e di seguito si confronteranno: Daniele Brunori (Lista civica Via Nova), Beatrice Corsi (Ecolò e Lista Sesto Collettiva), Alessandro Martini (Sesto Riformista), Stefania Papa (Coalizione Centrodestra) e Damiano Sforzi (Lista per Sesto).

Con 4.319 imprese attive Sesto è il comune con la maggiore concentrazione di imprese della Piana (il 39% del totale dell’area) e vanta una delle incidenze di imprenditoria straniera più alte della provincia: il 37,5% delle imprese attive, quasi il doppio della media metropolitana (19,8%). Un dato che parla di capacità di attrazione, di apertura, di un tessuto economico in continuo movimento. Nell’intera Piana più di una impresa su tre è artigiana: 4.124 su 11.010, spina dorsale silenziosa ma essenziale dell’economia locale.

“I dati ci consegnano un territorio con basi solide, ma che ha bisogno di risposte concrete e tempestive,- afferma Massimo Cerbai, presidente di CNA Piana Fiorentina – Le flessioni nel manifatturiero e nel commercio non sono numeri astratti: dietro ci sono imprese, famiglie, posti di lavoro. Per questo abbiamo voluto questo confronto: per portare all’attenzione dei candidati le priorità reali delle imprese e costruire insieme, da subito, un’agenda condivisa”. L’incontro oggi alle 17.30 presso ZoWorking.