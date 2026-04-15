Elezioni comunali a Prato, sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd. Fossi: “E’ la scelta giusta”

PRATO – Sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del centrosinistra, del Pd e del “campo largo”, alle elezioni amministrative del prossimo maggio. Lo ha deciso la direzione provinciale del Pd che ieri sera, nella sede di via Carraia, ha preso la decisione con il voto unanime di tutti i presenti. Una candidatura su cui ha espresso il proprio parere favorevole il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi: “La candidatura di Matteo Biffoni a sindaco di Prato rappresenta una scelta solida e di qualità per il Partito Democratico e per tutta la comunità pratese. Biffoni ha già dimostrato, nei suoi anni di amministrazione, competenza, capacità di ascolto e una visione concreta per lo sviluppo della città. Dopo il periodo difficile che Prato ha vissuto, si apre oggi una nuova fase che richiede responsabilità, serietà e uno sguardo lungo sul futuro. In una fase complessa come quella attuale, serve una guida esperta, capace di tenere insieme crescita economica, coesione sociale e sicurezza. Il Partito democratico si presenta unito e determinato a sostenere un progetto credibile e vicino ai cittadini. Prato ha bisogno di continuità nei risultati e di uno slancio nuovo per affrontare le sfide future, dall’innovazione al lavoro, fino alla qualità dei servizi. Siamo convinti che questa candidatura saprà parlare a tutta la città, costruendo un percorso inclusivo e partecipato. Il nostro impegno sarà massimo per una campagna elettorale seria, concreta e radicata nei territori. A Matteo Biffoni va il pieno sostegno del Pd Toscana per questa importante sfida”.