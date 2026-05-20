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Elezioni. Damiano Sforzi chiude la campagna elettorale

SESTO FIORENTINO – Chiusura della campagna elettorale venerdì 22 maggio alle 18.30 in piazza IV Novembre per Damiano Sforzi Sindaco. “Sesto c’è” questo lo slogan scelto dal candidato sostenuto dalle liste di centrosinistra, porterà in piazza musica live con “Confine Follia” e un punto di ristoro con birra e bibite. 

SESTO FIORENTINO – Chiusura della campagna elettorale venerdì 22 maggio alle 18.30 in piazza IV Novembre per Damiano Sforzi Sindaco. “Sesto c’è” questo lo slogan scelto dal candidato sostenuto dalle liste di centrosinistra, porterà in piazza musica live con “Confine Follia” e un punto di ristoro con birra e bibite. 