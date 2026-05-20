Elezioni. Damiano Sforzi chiude la campagna elettorale

LASTRA A SIGNA – Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata “un’importante – si legge in una nota – e sostanziosa variazione di bilancio”. Per una cifra complessiva di 2.218.900 euro, che va a utilizzare una parte dell’avanzo previsto nel bilancio consuntivo 2025 e riguarda “alcuni interventi strategici su scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, infrastrutture […]
SESTO FIORENTINO – Un tuffo nella storia locale attraverso oggetti e materiali, seguendo strade e percorsi gastronomici, visite guidate, laboratori ed esposizioni. È quanto accadrà a Sesto Fiorentino dal 22 al 31 maggio quando l’Archivio della Ceramica Sestese sarà protagonista della 12° edizione di Buongiorno Ceramica, l’evento diffuso sulla ceramica italiana che si svolge in […]
PRATO – Torna, con l’inizio di maggio, l’appuntamento con “Estra Notizie”, il contenitore di informazioni da parte di Estra. In primo piano la notizia dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nell’assemblea degli azionisti e la relativa distribuzione dell’utile con dividendi per oltre 14 milioni, la conferma del valore diffuso generato a beneficio […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]