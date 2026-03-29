Elezioni. Danti (SI Toscana) “Ecolò divide il centrosinistra, ci ripensi”

SESTO FIORENTINO – L’annuncio di Ecolò di candidare Beatrice Corsi per le prossime amministrative e quindi correre da solo, per il segretario di Sinistra Italiana Toscana Dario Danti è una scelta che divide il centrosinistra e lancia un appello affinché ci ripensi. “Dividere il centrosinistra a Sesto Fiorentino è una scelta sbagliata – dice Danti […]

SESTO FIORENTINO – L’annuncio di Ecolò di candidare Beatrice Corsi per le prossime amministrative e quindi correre da solo, per il segretario di Sinistra Italiana Toscana Dario Danti è una scelta che divide il centrosinistra e lancia un appello affinché ci ripensi.

“Dividere il centrosinistra a Sesto Fiorentino è una scelta sbagliata – dice Danti – e irresponsabile, soprattutto alla luce del grande segnale di unità e di cambiamento venuto dall’esito del referendum costituzionale di domenica scorsa. In tutta la Toscana, Sinistra Italiana ed Europa Verde costruiranno alleanze di centrosinistra candidando loro esponenti e presentando le liste di Alleanza Vedi e Sinistra. Tutto questo rischia di non avvenire solo a Sesto Fiorentino dove Europa Verde è rappresentata da Ecolò. Ecolò, lo ricordiamo, ha espresso candidature a sostegno di Eugenio Giani e governa a Firenze insieme a Sara Funaro. Perché non farlo a Sesto, dove ci unisce un’esperienza di governo comune? Perché non farlo a Sesto dove insieme abbiamo fatto la battaglia contro l’aeroporto di Peretola e per la ripubblicizzazione dell’acqua? Le persone non capirebbero. Sarebbe un errore dividerci proprio adesso: lo sarebbe in primo luogo proprio per le battaglie per la giustizia ambientale e la giustizia sociale che vogliamo portare avanti a partire dai governi degli enti locali per cambiare il governo del paese e per battere le destre che resta il nostro principale obiettivo politico”.