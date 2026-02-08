SESTO FIORENTINO – “Ci sorprende vedere candidature proposte unilateralmente, prima che questo percorso abbia potuto compiersi”. Lo afferma in una nota Ecolò. “Abbiamo lasciato la riunione di coalizione qualche giorno fa – spiega la nota – con la promessa reciproca di lavorare su quattro obiettivi: definire le priorità del programma; chiarire quali forze del campo largo siano compatibili con la nostra visione; individuare una figura nella quale possa riconoscersi l’intera coalizione; stabilire regole condivise per eventuali primarie, nel caso in cui non si arrivasse a un nome comune entro il 21 febbraio. Su questi punti Ecolò-Europa Verde sta lavorando con impegno e senso di responsabilità, convintə che il modo con cui si procede sia importante quanto la direzione”.
Elezioni. Ecolò “Ci sorprende vedere candidature proposte unilateralmente”
