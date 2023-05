Elezioni, Fabbri: “La scelta è fra noi e le destre…”

CAMPI BISENZIO – “Vogliamo un Comune che lavori per ridurre le disuguaglianze o un Comune che le considera naturali e perfino accettabili? La scelta di domenica 14 e lunedì 15 maggio è tutta qui: è tra noi del centrosinistra e le destre, che a Campi corrono divise ma da Roma tagliano insieme servizi e welfare”. Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra a Campi Bisenzio, lancia così il suo appello al voto in vista delle elezioni di domenica e lunedì.

“Io – dice Fabbri – voglio una città e un Comune dove ogni bambino abbia le stesse identiche possibilità di realizzare i propri sogni al di là della famiglia in cui è nato, del genere o del colore della pelle. Perché la ricetta delle destre, anche a Campi, è questa: chi ha avuto la buona sorte di nascere bene vivrà bene, gli altri si arrangino. Guardate il caso del contributo affitto: il governo di destra lo ha tagliato senza nemmeno pensarci e 100 famiglie di Campi ora rischiano di finire in mezzo alla strada. Sono convinto però che questa visione è indigeribile per la comunità campigiana, che ha altri valori: socialità e solidarietà”.

“Ci sono tante cose da fare insieme, – conclude Fabbri – per esempio io non voglio che l’area Gkn finisca nelle mani di qualche speculatore, voglio difendere la fabbrica e il lavoro, e quindi dovremo dire no a qualsiasi variante urbanistica che ne snaturi le finalità produttive. Anche a Campi serve più lavoro di qualità e quindi dovremo eliminare via via le sacche dove ristagna l’occupazione al nero e sottopagata. Con l’arrivo della tramvia a Campi avremo l’occasione per realizzare un vero cuore culturale attorno a Villa Rucellai e abbattere la pressione dello smog e delle auto, così come la nuova viabilità libererà le strade cittadine dai mezzi pesanti. Allo stesso modo sarà possibile con il centrosinistra al governo realizzare una tramvia che passi dall’Osmannoro, permettendo così a tanti lavoratori pendolari di lasciare a casa l’auto”.