Elezioni. Gli auguri e gli apprezzamenti del presidente della Regione Giani a Damiano Sforzi

SESTO FIORENTINO – Gli auguri al candidato Damiano Sforzi (PerSesto) del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. È accaduto oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze durante la presentazione del programma de La partita applaudita presentata dal presidente della Regione e, tra gli altri da Damiano Sforzi in qualità di rappresentante di Arci Toscana alle politiche per la promozione sportiva. Il presidente Giani ha ringraziato, durante la presentazione della partita applaudita Sforzi e ne ha apprezzato il lavoro di amministratore. “Ringrazio di cuore Damiano Sforzi – detto il presidente Gaini – che è persona che, attraverso l’ente di promozione e con il suo impegno sia di amministratore sia di rappresentate dell’Arci dell’associazione dei Comuni a livello regionale, ha fatto dello sport una delle sue vere espressioni di impegno e di comunicazione. Lo ringrazio perchè è un amministratore di grande capacità e correttezza e gli faccio tutti gli auguri perchè, tra poco, lui che è assessore a Sesto Fiorentino, avrà un riscontro con gli elettori. Gli faccio auguri perchè e uno degli amministratori che ammiro e apprezzo di più”.