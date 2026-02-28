Elezioni. Il M5S entra nella coalizione di centrosinistra



SESTO FIORENTINO – Il Movimento 5 Stelle annuncia il proprio ingresso formale nella coalizione di centrosinistra che nelle prossime settimane esprimerà il candidato sindaco per le elezioni amministrative di Sesto Fiorentino. La coalizione è composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Lista Civica per Sesto ed Ecolò, con l’obiettivo di costruire un progetto politico e amministrativo condiviso, capace di affrontare le principali sfide del territorio. “Siamo soddisfatti di questo percorso e pronti a lavorare in squadra per costruire un programma all’altezza delle sfide che attendono Sesto Fiorentino – dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Toscana, Luca Rossi Romanelli – tutti i nomi attualmente in campo per la candidatura a sindaco sono per il M5S autorevoli e credibili la priorità per noi è quella di lavorare a un programma condiviso, rispetto al quale registriamo già una forte convergenza, a partire dal convinto no all’aeroporto di Peretola. Il nostro impegno sarà quello di offrire un contributo centrato sui nostri temi fondativi, con particolare attenzione all’ecologismo, alla partecipazione democratica e alla promozione di politiche di mobilità sostenibile, nella prospettiva di costruire una proposta amministrativa capace di coniugare innovazione, tutela del territorio e qualità della vita”.