Elezioni, Ilaria Bugetti è la candidata sindaco del Pd

PRATO – Ilaria Bugetti è la candidata sindaca del Pd per le prossime elezioni amministrative. A deciderlo in serata la Direzione provinciale del partito che ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Marco Biagioni. Bugetti fcostituirà un tandem con l’attuale vice sindaco Simone Faggi, e per la futura squadra di governo è indicato anche lo stesso Biagioni. “Tutto questo – ha detto Marco Biagioni, in coda alla direzione provinciale Pd – è stato costruito intorno all’idea che si può creare perenne rinnovamento nella continuità di un’esperienza di governo che rivendichiamo. E per farlo c’è bisogno anche di una squadra che possa rappresentare questi due elementi: continuità e rinnovamento. Sembra una formula effimera, eppure oggi decidiamo di metterla in pratica con una candidatura a sindaco e la proposta di un suo vice che rappresentano quell’esperienza e la garanzia della continuità di un percorso”.

“Ilaria Bugetti – ha sottolineato il segretario Pd – sarà la nostra candidata sindaca. Ci tengo a ripeterlo: sindaca, perché sarà la prima sindaca nella storia di Prato. E già questo, fatemelo dire, è un fatto storico. Vogliamo rompere il tetto di cristallo assieme a lei, per far vincere non solo un genere, ma un grande rinnovamento della politica. Inutile dire chi sia: la sua passione, la sua determinazione sono note, la sua formazione da sindaca di Cantagallo, segretaria del nostro partito e poi consigliera regionale, le permettono di avere tutte le caratteristiche per guidare la nostra città. E sarà affiancata da un vice come Simone Faggi, uomo di esperienza e profondo conoscitore della macchina comunale. In questi anni ha dato dimostrazione del grande contributo che porta alla nostra città e sarà punto di riferimento per tutti i nostri amministratori e le nostre amministratrici. Competenza, esperienza, valorizzazione delle cose fatte, innovazione e rinnovamento saranno caratteristiche fondamentali della squadra di governo e del progetto politico che guiderà la città. Insieme a me nella squadra ci sarà anche la presenza di una nuova generazione, composta da uomini e donne che potranno portare le loro competenze e la nostra visione a disposizione di tutta la città”.