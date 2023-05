Elezioni, Italia Viva sostiene il candidato Nucciotti: “Più degli altri sta portando avanti idee concrete per il futuro di Campi”

CAMPI BISENZIO – Italia Viva rompe gli indugi e, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ufficializza il proprio sostegno alla candidatura di Riccardo Nucciotti. “Italia Viva – si legge in una nota – nei mesi scorsi ha deciso di non presentarsi alle elezioni amministrative di Campi, un’elezione che si sta dimostrando […]

CAMPI BISENZIO – Italia Viva rompe gli indugi e, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ufficializza il proprio sostegno alla candidatura di Riccardo Nucciotti. “Italia Viva – si legge in una nota – nei mesi scorsi ha deciso di non presentarsi alle elezioni amministrative di Campi, un’elezione che si sta dimostrando ogni giorno di più all’interno di un percorso molto civico e poco politico. In queste settimane abbiamo ascoltato il dibattito e le proposte per Campi. Alla luce di ciò vogliamo dare un’indicazione ai nostri iscritti, ai nostri simpatizzanti e anche a chi ci ha votato alle ultime elezioni politiche. Vogliamo indicare un candidato sindaco moderato e riformista: Riccardo Nucciotti, che più di tutti gli altri candidati sta portando avanti avanti idee concrete e realizzabili per il futuro di Campi Bisenzio, lontane da populisti e sovranisti. Siamo sicuri che i nostri 1.700 elettori, che ci hanno dato fiducia alle elezioni politiche di sei mesi fa, saranno un contributo importante per il progetto riformista di Nucciotti”.