Elezioni. La “carica dei 101” sostenitori di Damiano Sforzi sindaco

SESTO FIORENTINO – Sono 101 i firmatari di una lettera inviata ai segretari di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino, del Partito Democratico, al presidente di Per Sesto e ai portavoce di Ecolò Sesto Fiorentino, per chiedere la candidatura di Damiano Sforzi sindaco alle prossime elezioni amministrative. I firmatari, la “carica dei 101” provengono dal mondo sportivo, da quello dello spettacolo, della società civile, delle associazioni locali. “Rivolgiamo questo appello alle forze politiche del centro sinistra che compongono l’attuale maggioranza di governo del nostro comune, nella consapevolezza della responsabilità di custodire e rilanciare il percorso amministrativo di questi anni. – si legge nella lettera – Sesto Fiorentino può e deve continuare a essere un laboratorio politico. Un luogo capace di coniugare sviluppo sostenibile e giustizia sociale, innovazione e inclusione, partecipazione democratica e buona amministrazione in un mondo che cambia sempre più rapidamente”.

La fase che si apre, prosegue la lettera “richiede una scelta all’altezza delle sfide che attendono la città e la capacità di esprimere una candidatura a sindaco forte, riconoscibile e unitaria. Siamo convinti che la candidatura migliore a rappresentare questa visione sia Damiano Sforzi di cui abbiamo apprezzato la competenza, la passione e l’impegno che ha dimostrato nella sua esperienza politica e amministrativa”. Damiano Sforzi. 54 anni, in politica da 30 anni di cui 10 da amministratore, è oggi assessore allo sport e all’urbanistica. I 101 firmatari chiedono “alla città di sostenere la sua candidatura e alle forze politiche di stringersi intorno ad un nome che crediamo possa trovare accordo da parte di tante e tanti che si riconoscono nel centrosinistra e nel buon governo di Sesto Fiorentino fino ad oggi”.

I primi 101 firmatari sono Samuele Aminti, Matteo Andreoni, Stefano Angelini, Maurizio Badiali, Gianna Baldassini, Alessandro Baldi, Monica Barducci, Carlo Barducci, Patrizia Bartolocci, Paolo Batistoni, Romano Becchi, Filippo Bertoli, Dimitri Bessi, Sabina Biancalani, Gianni Bichi, Marco Boccardi, Elena Bongini, Adriano Bruscagli, Gabriella Bruschi, Alessio Buonavita, Ida Buonavoglia, Mauro Busin, Filippo Buzzigoli, Elena Campostrini, Filippo Canali, Filippo Candilora, Gianni Candilora, Sonia Carradori, Antonio Castellano, Roberto Ceccatelli, Alessandro Cerbai, Claudia Cerreti, Francesco Cesari, Giulia Chemeri, Paola Chiarelli, Daniela Ciampi, Andrea Ciappi, Bruno Cravedi, Simone Cresci, Carla Di Giulio, Giulio Di Maio, Monica Eschini, Massimo Falorni, Vittorio Ferrara, Valentina Firenzuoli, Marco Focacci, Franca Francato, Simone Frasca, Maurizio Fratoni, Gregorio Fulciniti, Luca Gerbi, Andrea Giachetti, Andrea Gianassi, Paolo Giuliani, Renzo Guarnieri, Simone Guidotti, Davide Iacomelli, Sauro Locci, Roberto Luminati, Stefano Lunardi, Cesare Malacario, Leonardo Mannini, Marcella Marchese, Leonardo Marchi, Francesco Mariani, Marco Marrani, Silvia Martini, Milvia Martini, Ilaria Martucci, Massimo Masini, Gianna Massini, Chiara Meriggi, Cecilia Meriggi, Matteo Miano, Edoardo Miano, Graziella Milani, Dimitry Milopulos, Paolo Moscatelli, Emanuela Pampaloni, Anna Paoletti, Giuseppe Parigi, Luigi Pettini, Alessandro Pinna, Daniele Pintaldi, Mario Polverini, Antonietta Ponticelli, Andrea Puccetti, Giuseppe Puliti, Luca Quercioli, Paolo Quercioli, Vanna Rogai, Maurizio Rossi, Sara Rossi, Andrea Sanquerin, Vanna Secci, Maurizio Soldi, Gabriele Stefani, Giacomo Svicher, Stefano Trallori, Alberto Visani e Francesca Zoeddu.