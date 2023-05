Elezioni, l’ultimo confronto fra i candidati a sindaco è in parrocchia. Appuntamento questa sera al Sacro Cuore

CAMPI BISENZIO – Sarà… in parrocchia l’ultimo confronto fra i candidati a sindaco prima delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. L’appuntamento è infatti per questa sera, martedì 9 maggio, alle 21.15 presso la parrocchia del Sacro Cuore, per un incontro che verterà essenzialmente sulle problematiche della zona (l’area è quella di via Palagetta), […]

CAMPI BISENZIO – Sarà… in parrocchia l’ultimo confronto fra i candidati a sindaco prima delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. L’appuntamento è infatti per questa sera, martedì 9 maggio, alle 21.15 presso la parrocchia del Sacro Cuore, per un incontro che verterà essenzialmente sulle problematiche della zona (l’area è quella di via Palagetta), ovvero “Idee e prospettive riguardanti il territorio del nostro Comune che ricade pressappoco sotto la giurisdizione ecclesiastica della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi. Tanto per darvi un’idea: da sud a nord dalla rotonda di via Palagetta (là dove è in costruzione la Coop) al viale Paolieri, da est a ovest da via Buozzi angolo via Puccini e via Rossini alla medesima via Buozzi al ponte di Maccione”. Particolare attenzione sarà posta a cinque “sottotemi”: tramvia e trasporti, viabilità, urbanistica, ambiente e decoro urbano, sicurezza.